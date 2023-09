Empresas amapaenses participam de Feira Internacional nos EUA

Reunião do governador Clécio Luís com os empresários que vão participar da Feira nos EUA.

Por CAROLINA MACHADO

Seis empresas que possuem o Selo Amapá Amapá, certificação que identifica bens produzidos no âmbito do estado com máxima qualidade, vão participar da Feira Internacional Expo East 2023, que vai ocorrer no período de 19 a 23 de setembro na Filadélfia, localizado no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos (EUA).

Uma delas é a Chocolate Cassiporé, uma empresa amapaense, criada no município de Oiapoque, localizada a 600 km de Macapá e que atua há 3 anos no mercado. O proprietário, Fabian Paixão, enfatizou que o evento é para produtos com potencial e vocação para exportação.

“Um deles é o nosso chocolate que se enquadra nesses tipos de produtos, que são orgânicos e veganos”, reforçou o empresário.

Durante a Feira, as empresas farão uma visita de prospecção, onde elas poderão mostrar os produtos amapaenses e verificar o que está acontecendo no mundo de produtos orgânicos e veganos.

“Vai ser uma grande oportunidade de fazermos contatos com outras empresas e mostrarmos a qualidade dos produtos da Amazônia e do Amapá. Nós temos uma potencialidade muito grande. São produtos que têm a marca da Amazônia. Por tudo isso, acreditamos vamos ter uma boa aceitação e que faremos bons contatos nos Estados Unidos”, prevê.

O empresário conta que atualmente a empresa possui 10 colaboradores, mas essa geração de empregos pode ser expandida com as futuras exportações.

“Estamos numa crescente de desenvolvimento e agora estamos alçando esses voos para o mercado internacional. Já comercializamos também para a Guiana Francesa e a expectativa é pensar numa exportação de grande escala. Então, sem dúvida, essa é uma oportunidade muito grande de crescimento para as nossas empresas”, avaliou.

A viagem foi viabilizada por meio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX), com o apoio do senador Randolfe Rodrigues e do Governo do Estado do Amapá, que custeou as passagens e a hospedagem.