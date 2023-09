Estado e município anunciam R$ 24 mi mobilidade urbana de Santana

Serviços serão de pavimentação, sinalização, limpeza urbana e abertura de canais no município a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

O município portuário de Santana, a 17 km de Macapá, vai receber R$ 24 milhões em investimentos do governo estadual e da prefeitura para melhorar a infraestrutura viária da cidade, e a mobilidade nas zonas urbana e rural.

Os recursos foram anunciados na manhã desta terça-feira (5) pelo governador Clécio Luís (SD) e o prefeito Bala Rocha (PP) durante o lançamento dos serviços no Bairro Igarapé da Fortaleza, primeira comunidade a receber os investimentos em mobilidade urbana.

Basicamente os serviços anunciados são de recuperação da pavimentação asfáltica, limpeza de canais, ações de tapa-buraco, coleta de lixo, sinalização semafórica e abertura de canais na área rural.

O prefeito destacou que no Igarapé da Fortaleza a intenção é alcançar cobertura asfáltica de 100% das ruas e avenidas do local.

“Aqui já está sendo realizado serviços há algum tempo. É um bairro pequeno e falta pouco para termos todas as vias asfaltadas. Agora, acredito que em um curto espaço de tempo, teremos o primeiro bairro cem por cento asfaltado em Santana”, afirmou o presidente da Associação de Moradores Evandro Gomes.

Aldalita dos Passos, moradora do Igarapé da Fortaleza, considera que os serviços não poderiam ser feitos num momento melhor.

“Estou muito feliz, porque o bairro já vem recebendo melhorias, só que pela prefeitura. Agora, junto com o estado, acredito que os trabalhos vão avançar mais rápido”, afirmou.

A ação denominada “Pelo Amapá” quer aproveitar os próximos quatro meses de predominância de sol mais intenso para executar serviços como o de pavimentação asfáltica, que não podem ser realizados no período de chuvas.

“É uma ação conjunta entre Governo e Prefeitura que irá possibilitar a melhoria da infraestrutura de Santana. Coleta de lixo, limpeza de canais e asfaltamento, entre outros, que só podem ser realizados no período de sol. Juntos, conseguiremos avançar no desenvolvimento de Santana”, reafirmou o prefeito Bala Rocha.

O Detran garantiu a instalação de semáforos em pontos de grande circulação de veículos. Nesta fase inicial, algumas vias passarão por terraplanagem e asfaltamento pela primeira vez.

Segundo o governador do Estado, Clécio Luís, outros municípios também serão beneficiados pelo programa.

“Daqui de Santana, vamos para Vitória do Jari e, em seguida, Laranjal do Jari, que vão receber a mesma ação com anúncio de melhorias. O primeiro foi Santana porque consideramos que o município tem uma importância significativa para o estado. São serviços estruturantes e que vão possibilitar a melhoria da vida das pessoas”, finalizou Clécio.