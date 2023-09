Evento leva Palavra de Deus a praça que foi palco de crimes

3ª edição do IDE Cultura Gospel terá apresentação de bandas, teatro, dança e literatura em Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A praça do Bairro Fonte Nova, em Santana, a 17 km de Macapá, foi local escolhido para a 3ª edição de um evento denominado IDE da Cultura Gospel que ocorre nesta segunda-feira (4).

Apresentações de bandas, teatro e literatura, fazem parte da programação e o local do evento, não foi definido à toa. A Praça já foi cenário de vários crimes e a intenção é mudar a imagem do espaço.

Tendo como objetivos, levar a mensagem divina por meio de expressões artísticas como louvores, dança, encenações e poesia, o IDE da Cultura Gospel espera atrair a comunidade. Entre uma apresentação de outra, haverá pregação e momentos de oração, proporcionando reflexão espiritual.

“Na nossa terceira edição, teremos a oportunidade de louvar, adorar e orar. Será um grande momento, onde o público poderá ter apresentações de bandas e diversas atrações. Nossa expectativa é que mais de duzentas pessoas estejam presentes”, afirmou Morena Borges que faz parte da organização.

Banda Som e Graça, Ministério Efésios, Som e Adoração, Banda Adorando a Família e Apóstolo Jeferson Costa, além de outras atrações, já confirmaram presença.

A ideia do Movimento Gospel é tornar o evento mensal, sempre itinerante, percorrendo os bairros do município. A Praça do Bairro Fonte Nova foi escolhido para esta terceira edição.

“Vemos que ali, na Praça do Fonte Nova, muitos crimes já ocorreram e isso afasta as pessoas, que criam uma barreira. Por isso, vamos levar evangelização, oração, reflexão para àquele local. Vamos afastar todo o medo e insegurança que ali existe com a palavra de Deus. Todos estão convidados”, reforçou Morena Borges.

A 3ª edição do IDE Gospel Cultural inicia às 18h30.