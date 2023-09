Exames oncológicos são ofertados gratuitamente por 2 dias

Carreta do Hospital de Amor ficará estacionada na frente da Casa de Apoio Nosso Lar, na Avenida Procópio Rola, no centro de Macapá.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Mulheres a partir de 26 anos podem realizar exames oncológicos gratuitos em Macapá. Durante a ação que ocorre entre os dias 4 e 5 de setembro, os atendimentos para mamografia e PCCU serão ofertados por livre demanda para a comunidade, sem a necessidade de encaminhamento médico.

A ação foi organizada pela Associação Amapaense de Apoio aos Pacientes em Tratamento Fora de Domicílio (Casa ‘Nosso Lar’) com apoio do Hospital do Amor em cerca de 10 dias. A estimativa é que sejam atendidas mais de 100 mulheres durante o mutirão.

“Acompanhamos a entrevista de uma médica ginecologia falando dos altos índices de diagnóstico de câncer no Amapá e isso nos preocupou. Nós estamos no topo da região norte para esses tipos de câncer mama e colo do útero, por isso a ação é uma forma de contribuir com a sociedade”, explica a presidente da associação, Julia Soares.

A vendedora Márcia Reis, de 38 anos, foi até a sede da casa de apoio para avaliar a saúde, na Avenida Procópio Rola, no centro da capital. O cuidado e tratamento no local foi diferenciado, segundo ela.

“Recebi indicação por uma amiga e queria muito fazer esse exame de mamografia. Pra mim, é muito importante que tenham essas ações, na rede pública leva muito tempo e a gente esquece, e aqui me senti acolhida”.

Os exames preventivos detectam alterações nas células do colo do útero e das mamas. Os laudos serão entregues em aproximadamente 10 dias pelo Hospital do Amor na sede da casa de apoio. O evento também atua no processo pedagógico de esclarecimento dos cuidados à saúde da mulher.

“É um trabalho de formiguinha, de conscientização, para dizer às mulheres que o quanto antes o câncer for detectado mais chances de cura tem e melhor prognóstico. Então, essas pacientes acessam gratuitamente essa consulta e, após o diagnóstico, serão encaminhadas aos serviços médicos”, esclareceu Julia.

Segundo a presidente, a associação pretende fazer outro mutirão de saúde na última semana de outubro, durante a programação do ‘Outubro Rosa’, com ultrassonografia, vacinação, teste rápido e exames laboratoriais.

Acolhimento

A Casa Nosso Lar foi fundada em 2016, desenvolvendo projetos ligados à área da saúde e assistência social. O principal serviço é o acolhimento de pacientes que se deslocam do interior até a capital em busca de tratamento médico.

“Geralmente são pacientes oncológicos, cardiopatas, renais crônicos. Além da hospedagem, garantimos as principais refeições e transporte até as unidades de saúde”, assegura a presidente da associação.