Expofeira: desvios e via expressa darão fluidez na rodovia

Via vai priorizar serviços de emergência e veículos de transporte credenciados.

Por IAGO FONSECA

Durante os 10 dias da 52ª Expofeira, que inicia nesta sexta-feira (29), o trânsito na Rodovia Josmar Pinto será redirecionado com desvios, interdição de retornos e uma via expressa.

As definições foram apresentadas no plano estratégico de segurança pública, trânsito e transporte, revelado na manhã desta segunda-feira (25) no Parque de Exposição da Fazendinha, na zona sul de Macapá.

Como estratégia para solucionar o entrave na rodovia, entre os dias 29 de setembro a 8 de outubro, as faixas Fazendinha/Macapá, no perímetro do parque até a rotatória da Embrapa, terão o sentido alterado para compor a via expressa.

No desvio terão acesso viaturas, veículos de emergência, ônibus, táxi, mototáxi e motoristas de aplicativo credenciados previamente. Caso o motorista não tenha sido credenciado, terá que utilizar as duas faixas comuns da rodovia.

A via expressa levará os motoristas até o terminal rotativo de embarque e desembarque, no bairro Alphaville, onde cada rua será destinada para um serviço de transporte de Santana e Macapá. A saída do terminal será por dentro do bairro até a Rodovia Salvador Diniz. Para os ônibus de Macapá, haverá um terminal de passageiros dentro do parque.

Segundo a comissão de planejamento, são 5.570 veículos públicos e comerciais credenciados para transporte de passageiros na via expressa, desses, cerca de 3,5 mil são de motoristas por aplicativo,

“Temos alguns gargalos históricos na expofeira como trânsito e transporte, por isso elaboramos um plano integrado de trânsito e transporte para a população vir e voltar com segurança. Na última edição tínhamos algo em torno de 138 mil veículos circulando, hoje temos 250 mil, quase o dobro”, afirmou o governador do Amapá, Clécio Luís (SD).

Devido ao aumento, os órgãos de trânsito estimam que cerca de 45 mil veículos trafeguem na Rodovia Josmar Pinto no dia do evento, por isso, a organização incentiva que os visitantes usem transportes alternativos e evitem utilizar veículos próprios para reduzir o entrave, bem como utilizar a Rodovia Duca Serra caso não esteja indo para a Expofeira.

A comissão de planejamento é formada pelos órgãos Detran, GSI, BPRE, BPTran, Setrap, CTMac, STTrans e Agência Amapá.

Retornos e outros desvios

Somente três pontos de retorno da rodovia estarão disponíveis para uso em frente aos residenciais Parque Felicitá, Manari e Verana. Cerca de 110 policiais militares auxiliarão na interdição dos demais retornos e no monitoramento dos pontos de conflito na extensão da via, da rotatória da Embrapa, em Macapá, ao Igarapé da Fortaleza, em Santana.

Os veículos que seguirão no sentido Santana/Macapá serão desviados para a Rua Joaquim de Jesus Picanço, no bairro Vale Verde, em frente ao local do evento.

Estacionamento

A entrada de veículos no estacionamento do Parque de Exposições se dará pelo Ramal do Alemão, próximo ao Bioparque e do Hospital Veterinário de Macapá. O espaço possui capacidade para 5 mil veículos.

Nas proximidades também serão ofertados estacionamentos privados no Ramal do Haras e do Solar das Palmeiras com capacidade para até 10 mil veículos.