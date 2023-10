Expofeira: GEA e PMM antecipam salários

Pagamentos foram priorizados em virtude da abertura da Expofeira.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

O pagamento dos servidores do Estado e do Município de Macapá será feito nesta sexta-feira (29). A medida vai alcançar os servidores efetivos, comissionados e do contrato administrativo de ambas esferas.

Na última quarta-feira (27), o Governo do Estado do Amapá (GEA) anunciou que o pagamento estará na conta dos servidores até às 15h. De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), serão injetados mais de R$ 340 milhões na economia amapaense.

Nesta quinta-feira (28), o prefeito de Macapá, Dr. Furlan anunciou nas redes sociais que o pagamento será antecipado por conta da Expofeira.

“Estamos antecipando o salário do mês de setembro para amanhã, dia 29, para que todos vocês possam ir com o bolso cheio de dinheiro para a Expofeira”, afirmou.

Na ocasião, o prefeito informou também que nesta sexta-feira os servidores dos serviços não essenciais serão liberados do expediente ao meio dia. A Prefeitura de Macapá não informou o valor da folha de pagamento do Executivo Municipal.