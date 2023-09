Expofeira: Transporte alternativo terá corredor exclusivo

Detran estima que haverá fluxo diário de mais de 45 mil veículos pela rodovia Josmar Chaves Pinto

DA REDAÇÃO

Durante a 52ª Expofeira, o Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP) montará, na rodovia Josmar Chaves Pinto (antiga JK), um corredor exclusivo para a circulação de ônibus, táxis, mototáxis e carros de aplicativo credenciados que dará acesso ao Parque de Exposições da Fazendinha.

A estratégia tem o objetivo de dar maior fluidez ao trânsito nos dez dias de programação que ocorrerá entre os dias 29 de setembro e 8 de outubro. Em diferentes cenários, a possibilidade de congestionamento é esperada.

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP), a estimativa é que nos dias de Expofeira haja um fluxo diário de mais de 45 mil veículos pela rodovia Josmar Chaves Pinto (antiga JK), que habitualmente costuma registrar um tráfego de 6.300 veículos por dia, segundo dados da Coordenadoria de Programação e Atividade de Trânsito (CPAT).

O planejamento operacional do trânsito garantirá o acesso à faixa especial para os motoristas devidamente cadastrados junto à Comissão Setorial de Transporte Público e Comercial da 52ª Expofeira, que serão identificados com adesivo específico. O corredor terá início no retorno localizado em frente à igreja Santa Edwiges, após a rotatória do bairro Universidade. Dessa forma, a população contará com três vias de ida no sentido Macapá-Fazendinha.

“Essa é uma medida para conter os possíveis congestionamentos já calculados em decorrência do grande número de veículos que virão para a Expofeira. Dessa forma, nós pedimos aos cidadãos amapaenses, que utilizem o transporte alternativo como meio de locomoção para o evento. Você não só estará apoiando estes trabalhadores, mas também ajudando a desafogar o trânsito nessa área de potencial instabilidade”, destacou o diretor-presidente do Detran Amapá, Rorinaldo Gonçalves.