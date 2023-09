Facção executa homem e decepa dedos da esposa dele

Crime ocorreu na comunidade de Ilha Redonda, zona rural de Macapá.

Da REDAÇÃO

As polícias Militar e Civil estão à procura de pelo menos três criminosos que protagonizaram imagens de extrema violência durante mais uma execução da guerra entre facções no Amapá.

O caso ocorreu na tarde de domingo (10), na comunidade de Ilha Redonda, na zona rural de Macapá, a 17 km da zona norte da cidade.

As imagens do crime, que foi filmado e divulgado pelos próprios assassinos circularam por grupos de conversação. As cenas mostram um casal de joelhos, de frente para a parede, dentro de uma casa.

Nos curtos vídeos, os criminosos acusam o homem de pertencer a uma facção rival. O trio discute afirmando que o homem possui uma dívida no Bairro Brasil Novo – zona norte de Macapá – e afirma que deixarão a mulher viva.

Ele é logo executado, com um tiro na nuca. Ao lado, a esposa chora lamenta a morte do marido. Com uma faca, um dos criminosos decepa um dedo da mão direita da mulher, que grita.

Em seguida, ele decepa mais um dedo da mesma mão da esposa, enquanto um outro assassino perfura várias vezes o corpo do marido com outra faca. O terceiro suspeito filma tudo.

“Na próxima vez a gente vai te matar”, grita um deles enquanto bate nas costas da mulher com a faca.

De acordo com a polícia, um irmão da vítima contou que ele teria passado a noite ingerindo bebida alcoólica com algumas pessoas e se envolveu em alguma confusão. Ele chegou em casa por volta de 7h de domingo. O crime teria ocorrido por volta de 15h.

O homem executado foi identificado como Anderson Lima Ramos, de 24 anos, macapaense. A esposa tem 22 anos.