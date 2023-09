Facção manda dar tiro na mão de adolescente

Caso aconteceu no município de Santana, a 17 km de Macapá, nesta terça-feira (5), no Bairro Piçarreira.

Por OLHO DE BOTO

Um tiro em uma das mãos foi a sentença imposta por uma facção criminosa a um jovem de 17 anos por ter infringido uma de suas regras. O caso aconteceu no município de Santana, a 17 km de Macapá, nesta terça-feira (5), no Bairro Piçarreira.

O motivo para o ‘corretivo’ teria sido o descumprimento da ordem de ‘proibição de roubos na quebrada’ – determinação dos líderes da facção dada, geralmente, para não chamar atenção e evitar que o policiamento prejudique a venda de drogas.

De acordo com a polícia, a vítima foi abordada em via pública e levada para uma região erma do bairro. Lá, sob a mira de um revólver, foi obrigada pelos criminosos a levantar o braço e mantê-lo estendido até o disparo, que transfixou a mão direita.

A ação criminosa foi filmada pelo comparsa do atirador e as imagens passaram a circular nas redes sociais. Horas depois, o Grupo Tático Aéreo (GTA) foi até a Piçarreira e prendeu dois homens suspeitos de envolvimento no crime.

Os rostos dos bandidos não aparecem no vídeo, contudo, tatuagens no braço do atirador e as roupas que eles usavam no momento do ataque são semelhantes a da dupla que foi presa pelo GTA.

Os suspeitos foram identificados como Jacó Souza, o Playboy, de 23 anos, que teria sido o autor do disparo, e Kauã da Costa Gomes, de 20 anos, que filmou toda a ação criminosa.