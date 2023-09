Fafá de Belém será atração principal na inauguração da praça do Santuário de Fátima

Tradicional ponto de concentração dos fiéis no Círio em Macapá está sendo revitalizado. Foto: reprodução

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

A artista que é vista como um dos maiores símbolos da cultura religiosa no Norte do Brasil, a cantora Fafá de Belém, será a atração da festa de inauguração da praça do Santuário de Fátima, localizada no bairro Santa Rita, zona sul da capital do Amapá. O evento ocorre no próximo dia 3 de outubro, data confirmada nesta quinta (14) pela Prefeitura de Macapá, responsável pela edificação do templo.

A inauguração do espaço será às 17h. A programação conta também com a celebração de uma missa, que está marcada para as 19h. Em seguida, por volta das 20h30, a cantora Fafá de Belém se apresenta no local.

A cantora paraense é uma das principais figuras que inspiram a fé dos católicos na época do Círio de Nazaré, no mês de outubro em Belém (PA). Na mesma data, Macapá também realiza o seu Círio pelas ruas do centro da capital amapaense. O Círio de Nazaré em Macapá é uma das maiores festas religiosas no Brasil, a qual mobilizou em 2022 cerca de 150 mil fiéis, de acordo com o Governo do Estado do Amapá (GEA), ficando atrás apenas de Belém, que mobilizou no mesmo ano 2,5 milhões de pessoas, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do local.

A praça do Santuário de Fátima é tradicionalmente um ponto de concentração dos fiéis na celebração da missa do Círio em Macapá, o que ocorre antes da saída da procissão. Além disso, o espaço é utilizado diariamente pela população para lazer e prática de atividades físicas.

De acordo com o secretário de Obras do Município, Cássio Cruz, a obra contempla a construção de um palco, com lojas em baixo e uma capela na parte de trás. A estrutura do palco vai ser em pele de vidro, que é uma solução que permite o revestimento de vidro na fachada de uma edificação. O entorno da praça também foi revitalizado, com a preservação da arborização do local. O espaço também vai contar com acessibilidade e iluminação. A obra foi orçada em R$ 6.955.000,00 com recursos provenientes do tesouro municipal.