Família de idoso acusa Unimed de ignorar liminar

Segundo a família, a cooperativa se nega a cumprir uma decisão judicial de transferência urgente para outro hospital particular de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A família do patriarca da família Koch no Amapá, o senhor José Francisco, de 80 anos, luta para que uma ordem judicial que pode salvar a vida dele seja cumprida.

O plano de saúde pago pela família, Unimed Fama, estaria se negando a cumprir uma liminar obtida na Justiça do Amapá para transferi-lo de onde está internado, no Hospital Central de Macapá, localizado do bairro Jardim Marco Zero, na zona sul, para o Hospital São Camilo, na região central da capital, onde haveria mais recursos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para os cuidados que o paciente necessita.

Segundo Cristiane Maurer Koch, filha de seu José Francisco, no dia 29 de agosto ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico, que evoluiu gravemente para hemorrágico.

No último domingo (10), a juíza Gelcinete Lopes expediu a decisão que determina a transferência. Segundo Maurer Koch, o documento foi entregue ao Hospital Central da Unimed ainda na noite do mesmo dia.

“Mas hoje (segunda-feira), nós da família, ao solicitarmos alguma posição do setor administrativo e direção do hospital, eles se negaram a cumprir a decisão judicial”, denunciou a filha do paciente.

Maurer afirma que a família foi à Justiça porque constatou que o Hospital da Unimed não possui estrutura física e nem profissionais adequados para cuidar de seu pai, que precisa ser avaliado diariamente por especialistas em saúde neural – neurologista e neurocirurgião.

“A falta desses profissionais e da estrutura acarreta a necessidade do meu pai ser transportado por ambulância várias vezes para a realização de exames, isso coloca a vida dele em risco”.

Para piorar a situação, seu José Francisco apresentou, nesta segunda-feira (11), uma piora. Sobre isso, ela relata que os médicos plantonistas são unânimes em reforçar transferência do paciente do para outro hospital.

“Diante disso, a gente se sente impotente e muito desgastado. Ele teve o AVC dia 29 e vários erros vêm acontecendo desde lá. Hoje saímos revoltados devido à falta de consideração dos profissionais administrativos. A diretora administrativa é muito debochada e trata isso como se fosse um caso normal. Então, a gente está se sentindo muito desrespeitado como família, como pessoas e como seres humanos”, Maurer Koch.

O que diz a Unimed

Em resposta aos contatos da reportagem, a Unimed Fama – instituição sediada em Manaus (AM) – afirmou que já estão em andamento as tratativas, através da Central Nacional Unimed, para que o paciente seja atendido no Hospital São Camilo, em Macapá. Veja a nota na íntegra:

“A Unimed Fama vem se manifestar quanto ao paciente José Francisco Herzog Koch, beneficiário internado no Hospital Fama de Macapá.

Trata-se de um paciente beneficiário da Unimed Porto Alegre, cujo pedido de transferência foi solicitado em 07/09/2023.

Inicialmente, com vaga cedida em Belém para Hospital com suporte, a demanda foi regulada pela empresa aérea Uniar, prestadora de serviço de remoção pela cobertura do cliente para a Unimed Porto Alegre.

Após contato médico, houve naquele momento a negativa da transferência com a informação de que o paciente está assistido de acordo com a condição apresentada, de igual modo a coordenadora médica da Unimed Porto Alegre fez contato com a médica plantonista do HCM e manteve o mesmo parecer.

A Unimed Porto Alegre está em tratativa junto a CNU para que o beneficiário seja atendido no Hospital São Camilo atráves do contrato direto entre a Central Nacional Unimed e o Hospital.

A Unimed Fama segue comprometida e não mede esforços para oferecer qualidade na acolhida de nossos pacientes, o HCM encontra-se aguardando a negociação do atendimento entre as Unimed’s para prosseguir com a remoção primando e respeitando as orientações visando o bem estar do beneficiário”.