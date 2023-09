Família de menino vítima de pitbull faz vakinha por transferência para SP

O pequeno Samuel Almeida Moraes tem apenas 3 anos e 11 meses de idade.

Por CAROLINA MACHADO

A família do pequeno Samuel Almeida Moraes, de 3 anos e 11 meses, iniciou uma campanha solidária nas redes sociais a fim de arrecadar recursos para transferir a criança para um hospital de São Paulo (SP).

O menino foi atacado por um cão da raça pitbull no último domingo (27) e precisou ter o braço direito amputado para sobreviver. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), no Centro de Macapá.

De acordo com o último boletim médico, divulgado na tarde desta quinta-feira (31), o estado da criança é grave, mas estável. Está sedado, mas consciente. Mesmo assim, a família se mobiliza em busca de mais estrutura e recursos para o tratamento.

“Estamos em busca de continuar o tratamento em São Paulo porque, lá, os recursos tecnológicos são mais amplos e tem uma vasta rede de especialidades em ortopedia na área”, explicou o pai de Samuel, o técnico em enfermagem, Elvis Moraes.

A mãe de Samuel, Thalita Costa, também técnica em enfermagem, ressalta que a criança está sendo bem assistida no HCA e que não há negligência no tratamento dele no local.

“Tudo o que ele necessita pra ser atendido durante esse momento complicado, tudo foi feito. Não houve qualquer negligência no tratamento dele. Não temos nada o que reclamar. Estamos buscando outros recursos, como reabilitação e um atendimento de uma ortopedia especializada”, esclareceu.

Elvis Moraes afirmou que é traumático relembrar de como o fato aconteceu. Por isso, prefere não tocar no assunto.

As doações podem ser feitas por meio DESTE LINK.