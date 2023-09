Família pede ajuda para achar gato desaparecido

Felino desapareceu do condomínio Reserva dos Jardins, localizado no bairro Cabralzinho, na zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

Uma família residente do condomínio Reserva dos Jardins, localizado no bairro Cabralzinho, na zona oeste de Macapá, oferece uma recompensa para quem encontrar o seu gato de estimação, chamado Ilton.

O felino desapareceu por volta das 20h do último dia 12, quando o seu tutor, o economista Paulo Brasil, se preparava para alimentá-lo.

“Ele pulou o muro daqui de casa e foi no sentido da casa vizinha. Eu subi imediatamente e olhei para o quintal da casa, mas já não encontrei mais. Procuramos bastante junto com a vizinhança, mas não encontramos até agora”, explica Paulo Brasil.

As últimas informações que a família teve são de que ele tinha sido visto dentro do Condomínio Jardim Europa, localizado em frente onde morava.

“Caminhamos em diversos lugares desde os condomínios próximos, ruas, avenidas, casas em construção, terrenos baldios, bosques e áreas de convivência, mas infelizmente não localizamos. Estamos com receio de que ele tenha entrado no motor de um carro de algum vizinho e tenha ido para fora do condomínio”, relata o tutor.

A fuga do gato deixou a família muito triste. Segundo o economista, isso nunca havia acontecido antes, mas ele e a esposa não vão desistir de encontrá-lo.

“O Ilton é nosso filho. Estamos com ele desde que ele era um filhote e não iremos desistir até encontrá-lo ou descobrir o que aconteceu para que tenha sumido dessa forma”, afirma.

Ilton tem a pelagem preta e possui duas listras brancas na pata traseira esquerda e está usando uma coleira na cor lilás. O tutor conta que ele tem 5 anos, pesa 3,5 quilos e que é dócil.

“Então pedimos, encarecidamente, que a vizinhança ajude com qualquer informação sobre o que pode ter acontecido com ele”, clama o economista. Quem tiver informações sobre o gato, pode procurar a família pelos telefones (91) 98423-1117, (96) 99113-0889 (96) 99135-2068.

Brasil não informou qual é a recompensa, mas assegura que ela é garantida.