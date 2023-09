Família pede apoio para trazer corpo de indígena violentada ao Amapá

A jovem morreu em Caiena, na fronteira com Oiapoque, após quatro dias internada devido a infecções pulmonares.

Por IAGO FONSECA

A família da jovem indígena de 15 anos, violentada e afogada em lama de um pântano no município de Oiapoque, iniciou uma campanha solidária para realizar o translado do corpo até o município, que custa 3,8 mil euros, aproximadamente R$ 20 mil.

A adolescente do povo Karipuna morreu na madrugada deste domingo (17) em um hospital de Caiena, capital da Guiana Francesa, a 200 km da fronteira brasileira. Ela esteve internada por quatro dias devido a infecções nos pulmões O ocorrido foi lamentando nas redes sociais pelos povos indígenas de Oiapoque, organizações representativas e escolas.

Em nome da família da vítima, a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Amapá e Norte do Pará (Apoianp), divulgou a campanha de arrecadação para a transferência do corpo da jovem de volta ao Amapá. As doações podem ser feitas para a chave Pix 93350007287 (Benedito Rodrigues Pereira).

O crime

O crime ganhou grande repercussão pelas imagens que mostram a vítima caminhando do local até sua casa, na quarta-feira (15). O acusado do ato violento, Cláudio Roberto da Silva, 43 anos, foi registrado por câmeras próximo ao local e preso pela Polícia Civil do Amapá horas depois.