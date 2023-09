Festival gastronômico oferece pratos a preço popular na Expofeira

São 16 estandes comercializando itens como pratos regionais, hambúrgueres, pizzas, sobremesas e drinks

Por IAGO FONSECA

Deslumbrar com técnicas e ingredientes que inovam, para desenvolver o setor alimentício. Essa é a proposta do festival ‘Sabores do Campo’, que venderá pratos especiais a preço popular na 52ª Expofeira, que ocorre de 29 de setembro a oito de outubro, no Parque de Exposições da Fazendinha, na zona sul de Macapá, das 17h às 23h.

“Vimos a oportunidade de adquirir visibilidade e abranger um maior número de pessoas além de mostrar nosso trabalho a um público variado que não nos conhece”, revelou a chef confeiteira Vitória Peixe, de 24 anos, proprietária da doceria ‘Um Docinho com Amor’.

Ela inscreveu a empresa para expor pela primeira vez em um festival gastronômico, com um prato novo que será apresentado exclusivamente na feira agropecuária. A doceria usa técnicas francesas, englobando ingredientes regionais como castanhas e chocolates regionais. Os pratos são preparados na hora de forma artesanal.

“Desenvolvemos uma sobremesa que remete ao campo, com sabores familiares como maracujá e doce de leite, que as pessoas gostam. Dê forma inovadora e com ingredientes diferentes, vamos causar uma explosão de sabores no paladar”, avisou a chef.

Com o tema ‘O campo tem sabor’, os 16 estandes do festival apresentarão pratos regionais, hambúrgueres, pizzas, sobremesas e drinks com receitas a partir de ingredientes e técnicas regionais. Todos os pratos serão vendidos por R$ 25, para possibilitar um preço popular aos visitantes.

O evento será realizado próximo da arena de shows. As empresas participantes foram selecionadas por edital, promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/AP) e o Governo do Amapá para a Expofeira.

Além da Um Docinho com Amor, participarão a Lamaru Restaurante, Tatá Pizzaria, Homemade, Fábrica de Bolos Vó Alzira, Pasta Way, Undergroud e Banca Pub, Cantinho Baiano, Pretzel’s Buffet, Sicília Pizzaria, Bk Burguer, Delícias da Oci, João do Camarão Grill Prime, Alquimista, Tatay Doces e Casebre Pasteis.

Expofeira

Após 8 anos, a Expofeira do Amapá retorna para dar visibilidade a diversos setores produtivos e econômicos do estado, como comércio, indústria, serviços, agropecuária, cultura e startups.

Durante as 10 noites de programação do evento devem ocorrer aproximadamente 700 mil visitações, segundo estimativa do governo estadual. Além dos shows nacionais, artistas locais também terão espaço para apresentações. Serão cerca de 800 estandes distribuídos em 330 mil metros quadrados.