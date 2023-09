Final da Copa do Brasil reúne torcedores e estimula empreendedores

Torcedores de Flamengo e São Paulo puderam acompanhar a partida em telão

Por CAROLINA MACHADO

Movidos por uma paixão, o futebol, a população saiu de casa para assistir a transmissão da final da Copa do Brasil na Praça do Coco. No local, a Prefeitura de Macapá montou um telão para exibir o jogo do Flamengo contra o São Paulo.

A torcedora do flamengo, Dalcirene Ferreira, acompanhou a transmissão da partida na Praça do Coco por achar o ambiente mais alegre e para estar próxima aos demais torcedores do time carioca.

“O futebol é uma paixão nacional. E assistir perto de muitas pessoas é muito mais emocionante. Aqui é muito alegre e considero seguro”, afirmou.

Para a torcedora, independente do resultado, o importante era estar próxima aos amigos num ambiente de alegria.

“É um ambiente para toda a família. As pessoas vêm aqui para confraternizar e viver momentos de lazer. Então, eu não teria como deixar de vir aqui fazer parte de um momento como esse”, declarou.

A empreendedora Simone Martins vende coco e bebidas no local há aproximadamente 20 anos. Para ela, programações como essas ajudam muito a melhorar a renda no estabelecimento.

“Hoje o movimento está muito bom. Gosto muito quando essas estruturas são montadas aqui porque a gente sai com uma boa renda. E, sem dúvida, com as vendas de hoje vou poder investir mais aqui no meu espaço, principalmente para o fim do ano”, expôs.

O vendedor de churros Elinelson Lacerda vende churros há 5 anos. Ele conta que vende o produto em diversos pontos da cidade e que hoje escolheu a Praça do Coco por conta do movimento.

“É sempre muito bom que tenham eventos como esse. Quanto mais eventos como esse, mais nós somos ajudados. Com as vendas de hoje, é mais um dinheirinho que vou poder guardar para construir a minha casa. Então, a gente pede que sempre sejam promovidos eventos como esse, pois isso ajuda muito os microempreeededores”.

Após a transmissão do jogo, foi realizada uma festa para a torcida campeã com as atrações do Dj DVD e Pagode Mamadine.