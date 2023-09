Foragido morre durante troca de tiros em localidade

Militares receberam denúncias da presença de bando armado na região

DA REDAÇÃO

O confronto entre agentes da Polícia Militar e foragidos da justiça terminou com um criminoso morto em troca de tiros na comunidade Cachoeira da Pedreira, distrito de Abacate da Pedreira, zona rural de Macapá.

O caso ocorreu no sábado (23) e a ocorrência foi atendida por equipes do Batalhão Ambiental (Fluvial), Batalhão de Operações Especiais (Bope) e Grupo Tático Aéreo (GTA). Os militares receberam denúncias anônimas da presença de um grupo de foragidos na região.

Ao chegarem no local informado, os policiais foram recebidos a tiros pelo bando que portava armas de fogo. No revide à agressão, um dos criminosos, identificado como Henrique Ribeiro da Cruz, o “Coruja”, acabou alvejado e morreu no local. Outros três homens conseguiram fugir por uma aérea de mata.

Devido o difícil acesso, o corpo do alvejado foi levado para o porto da localidade de Abacate da Pedreira e a Polícia Científica realizou procedimento de perícia.