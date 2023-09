Governo fará translado do corpo da jovem indígena

Corpo de Maria Clara Batista Vieira está em Caiena, para onde ela foi levada após o crime, em Oiapoque.

O Governo do Amapá anunciou que vai arcar com os custos do translado do corpo da jovem indígena, Maria Clara Batista Vieira, 15 anos, que foi estuprada e morta no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

O crime ocorreu na última quarta-feira (13), quando ela saiu cedo de casa para ir comprar pão e foi atacada pelo pescador Cláudio Roberto da Silva, 43 anos, que foi preso horas depois pela Polícia Civil.

O governo emitiu nota de pesar pelo falecimento da indígena, ocorrido neste domingo (17), após quatro dias internada em uma UTI em Caiena, na Guiana Francesa, para onde ela foi levada após o crime.

Maria Clara é da etnia Karipuna, e vivia na Aldeia do Manga, no município de Oiapoque, no extremo norte do Brasil.

Ainda no domingo, a Secretaria de Relações Internacionais entrou em contato com o Itamaraty, para tratar da vinda do corpo. As secretarias das Mulheres e de Assistência Social também estão no apoio.