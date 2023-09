‘Grito da Independência também é o Grito dos Excluídos’, diz manifestante em Macapá

29ª edição da caminhada percorreu a orla de Macapá na manhã desta quinta-feira, 7

Por CAROLINA MACHADO

O 7 de Setembro também é dia do tradicional Grito dos Excluídos. Na manhã desta quinta-feira (7), um grupo percorreu a orla de Macapá na 29ª edição da caminhada. O evento é realizado pela Igreja Católica.

Na marcha, que foi em direção ao Complexo do Araxá, esteve presente a integrante da organização de jovens Levante Popular da Juventude, Marta Gomes, que participa pela quinta vez da manifestação.

“Aqui tratamos de pautas como a da fome, exclusão e a opressão que muitos brasileiros vivem, principalmente os mais pobres e outras pautas também que vão de encontro à defesa da soberania nacional. Faço questão de participar todos os anos desse ato, que é histórico, para a gente também poder dizer que o grito da Independência também é o Grito dos Excluídos”, declarou.

O tema deste ano é “Você tem fome e sede de quê?”. O bispo de Macapá, Dom Pedro Conti, explicou que o ato visa dar voz a quem não tem voz e que a Igreja Católica toma a iniciativa com o intuito de ajudar a dar visibilidade a essas pessoas.

“Queremos dizer que estamos do lado dos pequenos, dos pobres, pois todo mundo tem direito à dignidade e a um lugar na sociedade”.

O Grito dos Excluídos é realizado no dia 7 de setembro em todo o país por ser o Dia da Independência do Brasil e para fazer com que a sociedade reflita sobre a real liberdade das pessoas.

“Quem é livre para poder viver é quem tem condições de fazer isso. O Grito dos Excluídos vem para dar expressão àqueles que não são independentes ainda, pois muitos são dependentes da ajuda pública, da caridade dos outros. Então, este ato é para que todos sejam lembrados”, concluiu Dom Pedro Conti.