Homem é indiciado por homicídio em briga de bar

O crime ocorreu em julho em um bar no distrito de Maracá, em Mazagão, a 35 km de Macapá

Por IAGO FONSECA

Um homem de 20 anos responde em liberdade após ser indiciado por homicídio qualificado pela Polícia Civil do Amapá. O crime, que vitimou um comerciante de 40 anos, ocorreu em julho em um bar no distrito de Maracá, no município de Mazagão.

A briga teria sido iniciada a noite após uma troca de olhares durante uma partida de bilhar. Segundo as investigações, não houve desentendimentos prévios e os envolvidos não se conheciam.

O autor desferiu facadas no comerciante e alegou legítima defesa para o delegado João Victor Souto, responsável pelas investigações.

“Essa é a curiosidade. Foi só uma troca de olhar, os dois se estranharam e o autor partiu pra cima e esfaqueou a vítima. Ele alegou legítima defesa, mas colhemos informações de que a vítima não estava armada”, informou o delegado.

A vítima costumava vender produtos na região. Aquela era a terceira passagem dele pela comunidade de Maracá.

O homem foi preso preventivamente, mas liberado para responder em liberdade após Habeas Corpus protocolado pelo advogado.