Homem é investigado após esposa ser encontrada morta em canoa

Familiares da vítima trouxeram o corpo da mulher para a Ilha de Santana

Por JONHWENE SILVA/De Santana

Um possível caso de feminicídio foi registrado no Rio Maniva, que fica na Região das Ilhas do Pará. O corpo da vítima foi trazido por familiares para a Ilha de Santana, área rural que fica a cerca de 10 minutos (via fluvial) do município de Santana, a 17 km de Macapá. Segundo o Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes), o fato ocorreu no último sábado (9).

Familiares informaram que Tailane da Silva Guedes, pode sido morta por asfixia ou afogada pelo próprio marido de prenome Janderson. Ele teria levado a esposa para uma área de mata, às proximidades de um igarapé, e a agrediu fisicamente. O acusado deixou o corpo de vítima dentro de uma canoa e logo em seguida fugiu.

De acordo com familiares, Janderson teria fugido para a Região do Rio Pirativa, área rural do município, e até o momento não foi encontrado. O corpo da vítima foi trazido para Santana e em seguida encaminhado a Polícia Cientifica.

O caso foi registrado na Delegacia de Crimes contra a Mulher do município que deverá reenviar as informações do possível feminicídio a Polícia Civil paraense que ficará responsável pelas investigações já que o fato ocorreu em área do estado do Pará.