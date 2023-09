Homem é preso após furtar 32 camisas do Flamengo

Mercadoria é avaliada em R$ 10 mil, aproximadamente. Crime ocorreu na cidade de Santana, a 17 km de Macapá.

Um homem de nome e idade não divulgados pela polícia foi preso nesta quarta-feira (6) acusado de furtar 32 camisas oficiais do Flamengo, time mais popular do Brasil. A mercadoria está avaliada em R$ 10 mil, aproximadamente, segundo o proprietário.

O crime ocorreu na loja Visual Fashion de Santana, na noite do último dia 30 de julho. No dia seguinte, 1º de agosto, a equipe investigação da 2ª DP de Santana conseguiu recuperar nove blusas furtadas, mas o autor conseguiu escapar.

As investigações continuaram e o delegado Pedro Vergara pediu à Justiça a prisão preventiva do acusado, que foi localizado hoje, em via pública, a Área Comercial do município portuário.

Indiciado por furto qualificado e arrombamento, o homem foi encaminhado à audiência de custódia.