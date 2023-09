Homem que agrediu atual marido da sua ‘ex’ é preso

Ele é condenado judicialmente por lesão corporal e danos materiais.

Um homem de 29 anos foi preso, na sexta-feira (15) pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Amapá após descumprir restrições do regime aberto. Ele foi preso quando saia de casa, em Macapá.

Segundo o delegado Kleyson Fernandes, coordenador do Núcleo de Capturas, o homem é condenado por agressão e danos materiais. Em novembro de 2022, ele teria agredido fisicamente o atual companheiro da sua ex-esposa, bem como danificou vários objetos na casa onde o crime ocorreu.

“Após o crime, foi investigado, processado e condenado criminalmente. Na fase da execução da pena, ele foi intimado para observar as condições do regime aberto, mas não as cumpriu, tendo havido a regressão para o regime semiaberto, com a consequente expedição de mandado de prisão preventiva, o qual foi cumprido na manhã de hoje”, explicou o delegado.

O homem, que não teve o nome revelado pelas autoridades, foi apresentado no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) para começar a cumprir a pena no novo regime penal – terá de dormir no presídio todas as noites.