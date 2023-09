Homem que se masturbava olhando criança tomar banho é preso

Caso ocorreu em Oiapoque, onde acusado já é investigado por crimes semelhantes

Da Redação

A Polícia Civil do Amapá divulgou ontem (8) que prendeu um homem acusado de importunação sexual contra uma criança de 12 anos. Caso ocorreu no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

De acordo com a polícia, o acusado de 52 anos estava se masturbando e olhando a menina tomar banho por uma fresta na parede do banheiro, que fica na área externa do imóvel.

O crime foi presenciado pela mãe, que procurou o Ciosp e denunciou o homem. Ele é o proprietário do imóvel onde a menina mora com os pais.

De acordo com o delegado Átila Rodrigues, o acusado já responde por crimes semelhantes e está sendo investigado.

“Esse indivíduo já responde a inquéritos policiais pela prática de satisfação da própria lascívia na presença de crianças e adolescentes, fato ocorrido no início desse ano, oportunidade em que vários pais e mães denunciaram que ele estaria se masturbando para crianças e adolescentes que passavam em frente ao mesmo imóvel em que, na tarde da última quinta-feira, ele foi flagrado se masturbando enquanto observava a adolescente tomar banho”, informou o delegado.

O proprietário do imóvel foi preso em flagrante. Uma audiência de custódia decidirá se ele permanecerá preso.