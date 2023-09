Idoso desvia de carro parado em ‘fila dupla’ e morre atropelado

Acidente ocorreu no Bairro do Muca, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um idoso que estava de bicicleta morreu atropelado na manhã de hoje (25), no Bairro do Muca, zona sul de Macapá. O acidente com um carro de passeio ocorreu por volta de 9h30, na Rua Remos Amoras.

A vítima, aparentando ter cerca de 70 anos, ainda não foi identificada oficialmente, mas alguns moradores disseram que ele era pedreiro e morava próximo à Cidade do Samba, no Bairro Zerão.

A PM apurou que o idoso teria tentado desviar de um carro que estava parado no meio da pista, mas bateu no retrovisor do veículo e caiu no asfalto, momento em que foi atingido por um HB20 que seguia no mesmo sentido.

O laudo que vai apontar a causa da morte sai em até 30 dias, mas os peritos adiantaram que havia uma lesão na cabeça da vítima.

O carro que estava parado na via, tomando espaço de outros veículos, se evadiu e não foi identificado.

Já o motorista do HB20 prestou socorro à vítima e aguardou a chegada da polícia. Ele deve responder em liberdade, por homicídio culposo, que é quando não há a intenção de matar.