Idosos ganham tratamento bucal no Abrigo São José

Ação itinerante do Centro de Especialidades Odontológicas levou serviços de dentaduras, limpeza, avaliações, agendamento de cirurgias e orientações sobre higiene bucal.

Por IAGO FONSECA

Idosos que vivem na Casa Abrigo São José, na zona sul de Macapá, receberam atendimento odontológico na manhã desta quarta-feira (6).

A ação itinerante do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) levou serviços de confecção de dentaduras, limpeza, avaliações, agendamento de cirurgias e orientações sobre higiene bucal.

“Vou fazer a dentadura. Eu já tinha, mas ‘o gato’ com inveja de mim levou um lado e tá aqui o outro”, brincou o senhor Cícero Luiz, de 69 anos.

Abrigado no instituto há três anos, ele vivia nas ruas do Centro de Macapá. Ex-bancário, o idoso veio de São Paulo para o Amapá há 38 anos.

“Eu gosto de liberdade, meu negócio é na rua, mas dessa vez eu decidi não fugir mais. Aí, pronto, fiquei. São atenciosos na saúde, na higiene dos dormitórios e do pessoal”, afirmou Cícero.

A ação itinerante visa a melhoria da qualidade de vida com tratamentos que auxiliarão na mastigação, fala e autoestima de 79 anciões acolhidos.

Nesta manhã, 15 foram atendidos com avaliação e moldagem para recebimento da prótese dentária. O acessório será entregue na próxima semana com mais uma rodada de avaliações até que todos sejam atendidos.

“A prótese é uma necessidade dos idosos, mas, além disso, vamos ofertar todos os serviços disponíveis no centro. Tudo que for necessário para devolver a saúde bucal deles. A nossa intenção é que esses atendimentos sejam itinerantes, para que a gente consiga levar até as populações que mais necessitam”, explica a coordenadora de Saúde Bucal da Secretaria de Saúde do Amapá, Cassia Klein.

A locomoção até os serviços de saúde é o principal entrave enfrentado pelo abrigo, segundo a gerente geral do instituto, Tatiane Barreto.

“Solicitamos a presença do CEO para fazer esses atendimentos para facilitar essa acessibilidade. Por isso abrimos as portas para essa parceria”, conclui Tatiane.

Os idosos são encaminhados para acolhimento na entidade por meio de denúncias recebidas pelo Ministério Público Estadual de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Após a constatação de necessidade de auxílio pelo órgão, a Casa Abrigo São José atua com assistentes sociais, serviços de enfermagem e psicólogos.