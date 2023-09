Império do Povo define samba-enredo de 2024

Concurso contou 14 composições e 5 delas foram para a grande final.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Após ser a campeã do grupo de acesso em 2023, a Associação Recreativa Escola de Samba Império do Povo, única agremiação carnavalesca do município de Santana, a 17 km de Macapá, definiu o samba-enredo que irá levar para avenida no grupo especial em 2024.

Um concurso, no último final de semana, reuniu 14 composições, das quais 5 foram para a final. Todas tiveram como tema: “A Folia da mãe de Deus da Piedade”.

Em 2024, a Império do Povo contará na Avenida Ivaldo Veras a história da tradicional cultura religiosa da comunidade quilombola do Igarapé do Lago, zona rural do município.

“Esse é um processo democrático que sempre ocorre na Império do Povo. A escolha do samba-enredo é um dos momentos mais aguardados e importantes no planejamento da escola. Por isso, tivemos um cuidado especial na definição do tema e agora a escolha final. Estamos muito felizes com a participação de todos os compositores que se propuseram em escrever a linda história do Igarapé do Lago”, afirmou o presidente da agremiação, Wesley Braga.

O samba-enredo escolhido pelos jurados tem autoria de Rogério Sena, Silva Jr. e Ailson Picanço. Em um momento de emoção durante as apresentações, o público já foi logo cantando o samba-enredo e vibrou quando saiu o resultado, dando uma demonstração da boa aceitação do resultado final.

“Acho que tivemos uma disputa boa. Tivemos pelo menos uns oito sambas com bom nível, que retrataram realmente, a história do Igarapé do Lago. Acho que os simpatizantes, brincantes compraram a ideia do vencedor e a partir de agora já pensamos nos ensaios, trabalhar toda a harmonia e musicalidade do samba-enredo vencedor. Estão de parabéns os compositores”, destacou Wesley Braga.

Veja abaixo a letra do samba-enredo vencedor:

Firma o batuque do canjerê

Mão de samba no alvorecer

Corre nas veias resiliência

A Ivaldo Veras vai estremecer

Império do Povo é resistência

Oyá!

Quebrou grilões da opressão

E lá. Foi a jangada a navegar

Raios anunciaram

Sonhos testemunharam

Uma tal libertação

Assim. Um quilombo de fé surgia

Onde até a lua sorria

Santa Bárbara se transformou

Em Igarapé do Lago

Nossa raiz, punho cerrado!

Mas quando o “ouro branco” reluziu

A cobiça aportou. A paz sucumbiu

Eparrêi yansâ – afefê!

Sou imperiano, sou filho do axé

Rufa o tambor da águia furiosa

Pra mãe de Deus – a piedosa

(hê he lá)

Custódia e Marçal vão honrar

Num braço de rio batucar

A fé de seus promesseiros

(hê he ô)

O sino da igreja tocou

A santa escuta o clamor

Esperança dos romeiros

Pela ancestralidade…

Verde e branco de bravura

É cultura popular

Procissão da meia lua

Compositores: Prof. Rogerio Sena, Silva Jr. e Ailson Picanço