Incêndio em terreno causa pânico e evacuação de casas e escolas

Chamas se aproximaram de residências e população retirou pertences dos imóveis

Por JONHWENE SILVA/De Santana

Na tarde desta quinta-feira (21), um incêndio em um terreno no Bairro Igarapé da Fortaleza, no município de Santana que fica na Região Metropolitana de Macapá, causou pânico a dezenas de moradores que residem nos arredores do local. As chamas se aproximaram do muro que divide a área e alguns chegaram a retirar móveis.

Imagens que circularam nas redes mostram as chamas atingindo o mato seco do terreno e ganhando grande proporção em virtude do calor. Assista.

Com medo e em pânico, moradores retiravam móveis com receio que o fogo atingisse as casas. A fumaça densa dificulta a respiração e pais acabam carregando seus filhos na intenção de encontrar algum local mais arejado.

Em outra vídeo, a fumaça toma conta de uma das vias do bairro. É possível ver que alguns moradores, retiram seus pertences e deixam comércios do local. Em outra imagem, alunos da Escola Municipal Piauí são liberados, pois segundo eles a fumaça invadiu as salas de aula. Indignado, um internauta reclama.

“É uma falta de consideração, de respeito isso. O dono dessa propriedade precisa tomar as medidas, as providências para este terreno. Aí quando alguém pensa em invadir, aparece um monte de polícia para impedir”, lamentável.

As imagens mostram ainda a ação do Corpo de Bombeiros tentando conter as chamas, mas encontra dificuldades em virtude do vento forte. Até o fechamento da reportagem, a ocorrência segue em andamento.