Integrante de bando armado é morto em confronto com a PM

Por OLHO DE BOTO

Um integrante de um grupo composto por 6 homens, pelo menos 3 deles armados, acabou morto numa intervenção do 2º Batalhão da PM do Amapá. O confronto aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira (31), dentro de uma casa localizada no Bairro São José, na zona norte de Macapá.

Durante patrulhamento pela região, os policias disseram ter sido abordados por um popular, que informou sobre vários indivíduos exibindo armas de fogo na Rua São Sebastião.

De acordo com o relatório da PM, durante averiguação da denúncia, assim que avistou a viatura se aproximando, o bando armado correu e entrou numa propriedade particular.

Os policiais foram atrás. Alguns pularam o muro do quintal e conseguiram fugir. Um deles, porém, ficou escondido na casa e, no momento da ‘varredura’, disparou com uma pistola 380 contra os militares. No revide, o suspeito foi baleado.

Quando o Samu chegou ao local, ele já estava morto. A arma usada por ele foi entregue à perícia da Polícia Cientifica, que fez a remoção do corpo para exames médicos legais.

Na manhã desta sexta-feira (1), o suspeito baleado foi identificado como Diogo Alves de Souza, de 19 anos.