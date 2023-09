Integrante de bando armado fica para trás e morre ao trocar tiros com a PM

Intervenção policial aconteceu no Bairro Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um ex-detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) morreu baleado na noite desta quarta-feira (13), em confronto com militares do 2º Batalhão.

A intervenção aconteceu durante a Operação Hórus, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por volta de 19h, no Bairro Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá.

Luanderson Sacramento Garcia, o Pinóquio, de 27 anos, tinha passagens pelos crimes de roubo e receptação.

O oficial responsável pela ocorrência, major Wendel, detalhou que os policiais do Tático Motos patrulhavam pela zona norte quando foram parados por um cidadão, que informou da existência de vários homens armados dentro de uma casa localizada na Avenida Maria das Graças Picanço, e que eles se preparavam para um ataque a uma facção rival.

Segundo Wendel, para conduzir os policiais que estavam de motocicletas até o endereço indicado foi necessária a utilização de uma viatura do serviço reservado da PM e do apoio de uma equipe do Bope, já que havia o risco de o bando estar fortemente armado e em grande número.

Na chegada ao local, os militares disseram que vários suspeitos passaram a correr por um quintal que dá acesso a uma área de pontes e sumiram. Contudo, durante uma varredura na área, a polícia teria sido surpreendida por disparos que partiam de dentro de uma casa. Houve revide e Pinóquio acabou atingido.

Ele morreu empunhando um revólver calibre 38, com 4 munições deflagradas. Na residência onde ele estava, foram achadas 36 porções de drogas.