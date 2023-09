Interdistrital: após 10 anos, campeonato entre comunidades está de volta em Santana

Competição promete movimentar as comunidades rurais do município a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Com a confirmação da presença de 5 equipes, o município portuário de Santana, na Região Metropolitana de Macapá, se organiza para o Interdistrital de Futebol 2023. A competição, que não era realizada há mais de 10 anos, promete movimentar as comunidades rurais.

Na reunião para tratar do regulamento, que ocorreu na quarta-feira, 13, além da fórmula de disputa e logística, os representantes das equipes puderam expor as principais dificuldades em participar do certame. Confirmaram presença na competição os Distritos do Anauerapucu, Alto Pirativa, Piaçacá, Ilha de Santana e Igarapé do Lago.

“A gente espera uma competição disputada, já que há anos não era realizada e com a presença em massa das comunidades. É a valorização da população rural do município”, pontuou Biraga Rocha, secretário de Desporto e Lazer de Santana que organiza o torneio.

A previsão é que a competição inicie no dia 7 de outubro, tendo como localidade sede, o Igarapé do Lago. Dona Maria José é moradora do Piaçacá e espera levar um bom time para a competição.

“Nós temos bons jogadores em nossa comunidade. O Interdistrital retornando, movimenta o nosso distrito. Já fazia tanto tempo que não acontecia e agora está de volta. Eu gostei muito disso”, afirmou.

A Ilha de Santana foi a última equipe campeã, mas os adversários prometem mudar essa história.

“Como vamos jogar na nossa casa, tenho certeza que vamos mudar essa história. Há muito tempo a gente esperava o retorno do Interdistrital e agora vamos com tudo. Vamos receber todos na nossa comunidade com muito prazer”, concluiu Vicente Conrado que reside no Igarapé do Lago.