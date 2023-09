Irmãos acusados de matar jovem no Dia dos Pais são presos

Crime ocorreu no final de uma festa de aparelhagem e som automotivo no Parque de Exposição da Fazendinha, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Já estão no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) os dois irmãos que foram presos pela equipe da Delegacia de Homicídios na quarta-feira (27), acusados de matar um jovem na frente da esposa no fim de uma festa de aparelhagem e som automotivo em Macapá.

A prisão de Esmael Araújo Marques, 27 anos, e Nazareno Araújo Marques, de 29, teve o apoio de policiais 8ª DPC, do Grupo Tático Aéreo (GTA) e da Coordenadoria de Inteligência e Operações da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

De acordo com o delegado Paulo Moraes, que investiga o caso desde que foi à cena do crime, no estacionamento do Parque de Exposições da Fazendinha, na zona sul de Macapá, os dois suspeitos possuem antecedentes por porte de arma de fogo e homicídio.

“Durante as investigações, foram colhidos depoimentos de testemunhas e coletadas imagens, o que nos levou a identificação dos suspeitos. Representei pelas prisões preventivas dos suspeitos, que foram deferidas pelo Poder Judiciário na data de ontem e, hoje, demos cumprimento aos respectivos mandados”, explicou o delegado.

Segundo ele, os irmãos foram interrogados e negaram participação.

Execução

O crime aconteceu dentro da área de estacionamento da Expofeira, por volta de 23h do dia 13 de agosto de 2023. Era Dia dos Pais.

A vítima, Luiz Felipe Lobato dos Reis, de 25 anos, e sua esposa estavam indo embora de um evento de som automotivo que ocorrida naquele local, quando foram cercados por três criminosos armados, que chegaram em um carro branco, modelo Voyage.

O casal havia se divertido na festa e já se preparava para deixar o estacionamento quando os bandidos surgiram atirando somente em Luiz Felipe. A polícia acredita que ele já era monitorado pelo trio. A perícia confirmou 7 disparos de pistola calibre ponto 40, nas costas, maxilar e pescoço.

Segundo o delegado Paulo Moraes, Luiz Felipe tinha uma entrada na polícia por posse de drogas para consumo próprio.

O carro usado na fuga pelos atiradores foi encontrado acidentado e abandonado na rotatória da Fazendinha logo após a execução. As pistas do veículo ajudaram a chegar nos suspeitos.