Jovem com câncer deixa 5 filhos em Macapá em busca de uma chance de cura

Por CAROLINA MACHADO

A família da jovem Dabliane Gomes Valente, de 28 anos, vive p seu maior drama. Há 8 meses ela foi diagnosticada com câncer no útero e teve que deixar seus cinco filhos com sua a mãe em Macapá para ir em busca de uma chance de cura. Ela faz radioterapia no Hospital do Câncer de Pernambuco, em Recife (PE).

A presidente da Casa de Apoio Nosso Lar, Júlia Soares, conta que a doença está em fase terminal e que agora a jovem faz tratamento paliativo. O câncer se espalhou para a cabeça e Dabliane está em coma desde a última quinta-feira (7).

“O câncer evoluiu muito rápido devido ao diagnóstico tardio. Tive informações que agora ela está em uma sala vermelha para ter mais dignidade”, relatou Júlia.

Para cuidar das crianças, a mãe de Dabliane, que trabalhava como diarista, teve que parar de trabalhar. No momento, a única fonte de renda da família é um benefício que a paciente recebe, mas que não é suficiente para manter os filhos por ter que comprar medicamentos caros para tratar do câncer. A avó e as crianças moram em uma área de ponte no Bairro do Muca, zona sul de Macapá.

“Os cinco filhos dividem a mesma cama de casal. Na última visita que fizemos a eles na semana passada, chegamos lá por volta de 14h. As crianças estavam todas sentadinhas, mas até aquele horário nenhuma delas tinha almoçado e sim apenas tomado café da manhã”, expôs Júlia.

Por conta disso, a Casa Nosso Lar, uma entidade amapaense sem fins lucrativos que apoia pacientes em tratamento fora do domicílio, realiza uma campanha para arrecadar alimentos, roupas, calçados e material escolar para as crianças.

Os produtos podem ser deixados na sede da entidade, localizada na avenida Procópio Rola, nº 28, no centro de Macapá. Quem quiser doar alguma quantia em dinheiro, o pix é o CPF 708.463.832-68, de Plácido da Costa Valente, pai de Dabliane.