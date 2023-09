Jovem é amarrado e executado na zona rural de Macapá

Corpo estava com as mãos amarradas para trás em ramal agrícola

Por OLHO DE BOTO

Um corpo foi encontrado com as mãos amarradas para trás e com várias perfurações na cabeça e no pescoço, no fim da manhã desta sexta-feira (8), na zona rural de Macapá. A vítima foi deixada às margens de um ramal da linha E, com acesso pela Rodovia AP 440.

A vítima é um jovem, ainda não identificado, que aparenta ter entre 15 e 20 anos. A Polícia Científica constatou que ele foi morto na noite anterior, a tiros e facadas. Próximo ao cadáver, foram encontrados 6 estojos de pistola 9mm.

Um caseiro que passa diariamente de moto pelo ramal foi quem achou o corpo e chamou a polícia. Ele contou que alguns moradores da região ouviram cerca de seis disparos por volta de 22h00, provavelmente quando a vítima foi executada.

Uma equipe de instigadores da Delegacia de Homicídios, sob coordenação do delegado Patrick Tietre, esteve no local, mas ainda não conseguiu pistas da vítima e nem sobre a autoria do crime.

Uma das dificuldades encontradas pela polícia é que as casas ficam distantes de onde ocorreu o homicídio e ninguém viu o jovem sendo morto.

“Esse local não tem muitas habitações nas proximidades, são casas distantes uma das outras e talvez, por isso, ele tenha sido trazido até aqui para ser executado”, concluiu Tietre.