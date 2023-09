Jovem é morto a tiros na frente de casa

Criminosos estavam em uma bicicleta e fugiram. Não há pistas dos atiradores.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um assassinato com características de execução foi registrado na noite desta quinta-feira (28), no Bairro Vila Daniel, em Santana, município a 17 km de Macapá. Um jovem de 21 anos acabou morto a tiros por dois desconhecidos, que chegaram e fugiram em uma bicicleta do local.

Segundo informações da Polícia Militar do Amapá, Iran Clei Teixeira da Silva, conhecido como ‘Dólar’, estava em frente a sua residência, quando os dois indivíduos chegaram, já atirando. A vítima ainda tentou correr, mas não houve tempo.

Acionado por familiares da vítima, o Samu chegou rapidamente ao local, mas não havia mais nada a ser feito. Iran Clei já estava sem sinais vitais.

De acordo com a PM, há poucas informações de testemunhas, que não souberam descrever as características dos atiradores. Viaturas e policiais que estão realizando a Operação Paz na cidade fizeram buscas, mas não tiveram sucesso.

A Polícia Científica periciou a cena do crime e fez a remoção do cadáver. A partir de agora, a Polícia Civil irá investigar o caso.