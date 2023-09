Jovem morre após ser baleado em rodovia

Vítima foi ferida com dois tiros na zona norte de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (28) na zona norte de Macapá.

De acordo com o Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), após ouvirem tiros na Rodovia do Curiaú, nas imediações do Bairro Novo Horizonte, populares ligaram para a polícia, que enviou uma equipe do Batalhão de Força Tática da PM do Amapá.

Ao chegar ao local, os militares verificaram que a vítima, identificada como Leandro Albuquerque Maciel, 23 anos, ainda tinha sinais vitais, apesar de estar desmaiada.

Os policiais acionaram socorro médico e uma equipe de bombeiros conduziu a vítima até o Hospital de Emergência do Centro de Macapá. Entretanto, Leandro não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

O corpo foi removido do HE pela Polícia Científica, que confirmou dois tiros na vítima. A polícia ainda não sabe quem efetuou os disparos.