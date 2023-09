Jovem que lutava contra câncer de útero morre e deixa 5 filhos pequenos

Dabriane Gomes Valente, de 28 anos, estava internada em um hospital em Recife. Ela deixou 5 crianças em Macapá para tentar uma chance de cura.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

Faleceu na madrugada desta quarta-feira (20) a jovem Dabriane Gomes Valente, de 28 anos, que lutava contra um câncer de útero. Ela estava internada no Hospital do Câncer de Pernambuco, em Recife (PE), há aproximadamente 30 dias.

A mãe de Dabriane, dona Lucinete Aquino, relata que, apesar de saber da gravidade do quadro clínico que a jovem se encontrava, está muito abalada com a morte dela, que lutou bravamente para tentar vencer a doença.

“Estou sofrendo muito com a partida da minha filha. Ela era tão jovem e teve que partir tão cedo. Ela quis muito viver e foi uma guerreira porque lutou até o fim”, relatou.

Dabriane viajou para Recife em busca de uma chance de cura. Para isso, teve que deixar os 5 filhos sob os cuidados de dona Lucinete, que mora em uma área de ponte no Bairro do Muca, zona sul de Macapá. Agora a missão e o desafio da avó vai ser criar as crianças.

“Não tenho ideia de como vai ser. Mas daqui pra frente a nossa grande missão vai ser lutar para conseguir criar os meus netinhos. Apesar de toda a dificuldade, tenho fé em Deus que vamos conseguir isso”, declarou.

Dona Lucinete trabalhava como diarista e teve que parar de trabalhar para cuidar das crianças. A única fonte de renda da família estava sendo um benefício que a paciente recebia, o qual não era suficiente para manter os filhos por ter que comprar medicamentos caros para tratar do câncer. As cinco crianças dividiam uma cama de casal e faltava alimentos na casa da mãe de Dabriane.

Diante da situação, a Casa de Apoio Nosso Lar fez uma campanha de arrecadação de roupas, colchão, alimentos e dinheiro, que chegaram a ser enviados para a família.

De acordo com a presidente da Casa de Apoio Nosso Lar, Júlia Soares, a previsão é que o corpo de Dabriane seja trazido para Macapá nas próximas 48 horas e o translado será custeado pelo Governo do Estado do Amapá, por meio do programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

Os locais do velório e sepultamento ainda não foram divulgados.