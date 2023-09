Lula confirma a Waldez investimentos para conclusão da BR-156

Presidente gravou vídeo para redes sociais ao lado de ministro recordando história e parabenizando o estado. Foto: reprodução

DA REDAÇÃO

Ao lado do ministro da Integração Nacional e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o presidente Luís Inácio Lula da Silva confirmou uma série de obras para o Amapá. Entre os investimentos, está a conclusão da BR-156.

A declaração foi dada nas redes sociais por conta dos 80 anos do Amapá.

No vídeo, o presidente recorda o histórico da obra, a parceria com Waldez quando governador do Estado e garante o compromisso do governo federal para que, pessoalmente, possa inaugurar a estrada. Assista.