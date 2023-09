Maior de todas as edições, 52ª Expofeira deve movimentar R$ 100 mi

Além da cultura, 52ª Expofeira será, principalmente, espaço para negócios e empreendedorismo em Macapá.

Por IAGO FONSECA

Investimentos, comércio de alimentos, veículos, animais e serviços de transporte devem movimentar de R$ 86,2 milhões a R$ 100 milhões durante a 52ª Expofeira Agropecuária do Amapá, que inicia nesta sexta-feira (29).

A estimativa é do Governo do Amapá, que na manhã desta quinta-feira (27) apresentou a estrutura montada no Parque de Exposição da Fazendinha para a imprensa.

Os espaços disponíveis no evento compreendem pontos de vendas para produtos artesanais, praça de alimentação, ‘Açaiódromo’, planetário, pavilhões culturais, maloca indígena e arenas para shows, numa área total de 330 mil metros quadrados – o dobro das edições anteriores, que utilizavam somente 120 mil metros quadrados do espaço disponível, segundo o governo.

A feira de empreendedorismo terá 800 estandes e cerca de 600 atrações amapaenses e 12 nacionais.

“Esse é um dos eventos mais tradicionais do Amapá. O principal papel da feira é gerar negócios, desenvolvimento e renda nas atividades produtivas, desde a agricultura familiar até a inovação”, resumiu o governador Clécio Luís.

Foram realizadas intervenções estruturais em estábulos, lagoas artificiais e prédios, para que o parque de exposições seja utilizado em outras ocasiões de forma permanente.

Esperam-se cerca de 100 mil pessoas por noite durante os 10 dias de programações, totalizando 1 milhão de visitantes em todo o evento.

Além dos espaços para pequenos empreendedores, há uma sessão dedicada para empresas genuinamente amapaenses, certificadas com o Selo Amapá. Para os grandes investidores, há espaços para negociação de animais, veículos, exposição de energias renováveis e máquinas pesadas.

“A expectativa de negociações do setor maquinário é de 13 milhões. Estamos com uma política agressiva de abrir o Estado para o agronegócio e isso depende diretamente do maquinário”, afirmou o vice-governador, Teles Jr.

Durante a apresentação, também foi reforçado o valor histórico do parque de exposições.

“Esse evento não foi criado por nós, essa feira já teve vários nomes e acontece há 76 anos, desde a época do governador Janary Nunes com as fazendas modelo. Esse espaço é vocacionado para a Expofeira e retomamos com força total com a demanda reprimida após 8 anos”, concluiu Clécio.