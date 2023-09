Mais de 100 empresas estão na lista de espera para vender na Expofeira

Caso haja desistência de alguma empresa selecionada, outra será chamada a preencher a vaga nos estandes.

Por IAGO FONSECA

A um dia do início da 52º Expofeira Agropecuária do Amapá, que inicia nesta sexta-feira (29), pequenos empreendedores fazem ‘fila’ para conseguir um espaço no Parque de Exposições da Fazendinha, na zona sul de Macapá.

Os 300 estandes distribuídos pelo parque para vendas e exposições de produtos artesanais, alimentos, varejo e atacado são insuficientes para atender a demanda comercial.

A afirmação é do Governo do Amapá, que apresentou na manhã desta quinta-feira (28) as expectativas de público, movimentação econômica e estruturas para a imprensa.

As 115 empresas que aguardam numa lista de espera são do ramo de alimentação, varejo e atacado, especialmente as certificadas com o Selo Amapá – que comercializam produtos genuinamente produzidos no estado.

“Disponibilizamos essa fila para ocupar os estandes em caso de desistência, por questões de tempo ou falta de capital de giro das empresas. Infelizmente, não tivemos desistência desde ontem, mas semana passada sim e foi ocupado imediatamente”, informou o vice-governador Teles Jr.

Os espaços disponíveis no evento compreendem, além dos pontos de vendas, praça de alimentação, ‘Açaiódromo’, parque de diversões, planetário, pavilhões culturais, maloca indígena e arenas para shows, numa área total de 330 mil metros quadrados – o dobro das edições anteriores, que utilizavam somente 120 mil metros quadrados do espaço disponível, segundo o governo.

Para a Agência Amapá, gestora dos credenciamentos dos pequenos empresários, a feira é uma vitrine das mudanças que ocorreram no estado após 8 anos. Segundo o diretor da agência, Jurandil Juarez, o momento é uma “oportunidade de mostrar o Amapá de hoje”.

“Diferente do que a gente imaginava, de que teríamos espaço suficiente para atender toda a demanda, não foi assim. Temos fila para as áreas de restaurantes, exposição, comércio e máquinas, mas não está sendo possível atender todos”, revelou o diretor.

De 2015 a 2022, o Amapá teve aumento estimado de 66% no Produto Interno Bruto (PIB), segundo o governo. Além disso, desde a última Expofeira, o número de pessoas ocupadas saltou de 295 mil a 374 mil.

“O PIB do Estado era de 13,8 bilhões e hoje é de quase 23 bilhões. Isso é um dos motivos por essa feira estar tão grande, temos dificuldade de alocar todos os empreendedores porque não temos mais espaço”, concluiu Teles.