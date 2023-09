Mais de 4 mil alunos se apresentarão no Desfile Cívico no Sambódromo

“Amapá 80 anos”, vai contar a história do Amapá desde a criação do Território até a transformação em Estado. Foto: Ascom/Seed

Por CAROLINA MACHADO

Nesta quarta-feira (13), será comemorado os 80 anos de criação do Território Federal do Amapá, ocorrido no ano de 1943 pelo então presidente do Brasil Getúlio Vargas. A data é um marco para o estado, que desde então deixou de pertencer ao Pará. Em alusão à data, será realizado no dia 13 no Sambódromo o desfile cívico que vai reunir alunos de 70 escolas da rede estadual de Macapá e Santana. O evento está programado para iniciar às 16h30.

De acordo com a secretária de Educação do Estado, Sandra Casimiro, 4 mil alunos, aproximadamente, estarão desfilando na rua Ivaldo Veras, o que não ocorria há seis anos. Durante o evento, serão realizadas as apresentações de bandas marciais de 14 escolas, assim como o desfile de 20 idosos do Abrigo São José e do Banzeiro Brilho de Fogo.

“Então será uma atração muito especial que a sociedade amapaense vai poder assistir na próxima quarta-feira”, prometeu Casimiro.

A programação, que tem como tema “Amapá 80 anos”, vai contar a história do Amapá desde a criação do Território até a transformação em Estado, ocorrido com a promulgação da Constituição de 1988, com homenagens a instituições que deram início ao movimento de construção do Amapá.

“Então a gente chama para a população ir ao Sambódromo prestigiar esse evento que, sem dúvidas, será muito lindo e emocionante, pois a nossa perspectiva é ultrapassar o número de público do dia 7 de setembro, que foi de 20 mil pessoas”, convidou a secretária.

Nos dias 14 e 15 de setembro, os desfiles cívicos serão também realizados nos distritos de São Joaquim do Pacuí e Santo Antônio da Pedreira. A programação nos dois distritos está marcada para iniciar às 17h, onde desfilarão alunos de 9 escolas das respectivas localidades.

Programação dos desfiles:

Data: 13 de setembro

Participação: 57 escolas de Macapá e Santana

Bandas marciais e de fanfarra: 12

Hora: 17h

Local: Sambódromo de Amapá

Data: 14 de setembro

Participação: 9 escolas

Hora: 17h

Local: Distrito de São Joaquim do Pacuí

Data: 15 de setembro

Participação: 9 escolas

Hora: 17h

Local: Distrito de Santo Antônio da Pedreira