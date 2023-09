Mais moderna, Biblioteca Elcy Lacerda se prepara para reabrir

Acervo possui cerca de 1,5 mil produções históricas amapaenses.

Por IAGO FONSECA

As portas da Biblioteca Pública Profª. Elcy Lacerda, no bairro central de Macapá, estão próximas de serem reabertas ao público amapaense. Fundada há 78 anos, a tradicional casa das palavras está em obras há 1 ano e 5 meses. A previsão de entrega é para este segundo semestre.

O espaço passa por adequações estruturais para atender diversos públicos, entre estudantes e pesquisadores, e iniciar um processo de modernização como uma extensão das escolas e cursinhos preparatórios de vestibular. Antes da reforma, a instituição recebia em média 200 visitantes diários para estudos e cursos.

As obras ocorrem com todo o acervo no local. Segundo o poeta Paulo Tarso, servidor há 19 anos da biblioteca, esta é a segunda vez que o espaço recebe reforma.

“Já temos experiência com esse procedimento. Mantemos o acervo seguro, deixando toda a área que está em obra vazia”, garante.

Acervo

O acervo possui, aproximadamente, 65 mil itens. Entre as relíquias preservadas, existem aproximadamente 1,5 mil publicações de escritores amapaenses e jornais históricos, como o primeiro jornal impresso do Amapá, o Pisônia de 1885.

De acordo com Paulo Tarso, a administração atua na elaboração de projetos para adquirir equipamentos de digitalização específicos, a fim de preservar os impressos antigos e controlar a entrada e saída dos empréstimos de livros, por exemplo.

A jornalista Tassia Malena, de 35 anos, conta que nos tempos de estudante, sempre que podia, frequentava as estantes ia em busca de novas experiências.

“Frequentava a seção circulante (obras disponíveis para empréstimo), busco por literatura de diferentes períodos. Acho que li um pouco de tudo, mas tudo o que li não representa um grão de areia em relação a tudo o que ainda gostaria de ler (…) aguardo ansiosamente pela reabertura”, comentou.

A jornalista espera que a nova estrutura deixe a experiência de quem tem o habito de mergulhar nas páginas do conhecimento seja ainda mais enriquecedora e, também, atraia o interesse de quem ainda não passou por lá.

As obras

Entre os serviços estruturais estão a troca de fiação elétrica, reparo completo do telhado com substituição das telhas de barro por alumínio, adaptação climática e banheiros readequados.

A reforma também amplia espaços internos com salas dedicadas para segmentos amapaenses, afro-indígena, periódicos, obras raras e sala de braile. Na área externa está construído um espaço para eventos e saraus.

Segundo a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), as obras estão em fase de finalização e devem ser concluídas no decorrer do segundo semestre deste ano. Os trabalhos iniciaram em fevereiro de 2022.

Professora Elcy Lacerda

Elcy Rodrigues Lacerda foi mestre em educação no Amapá. Lecionou desde as disciplinas do ensino fundamental até o antigo terceiro grau e se destacou pela sua atuação na área pedagógica e do magistério.

Foi redatora-chefe de jornais e diretora de rádio em Macapá. Nascida em 10 de abril de 1945, faleceu aos 50 anos em 10 de fevereiro de 1996, com uma vida ativa na profissão de educadora.

Fundada em 20 de abril de 1945, com acervo de Acylino de Leão e do Barão do Rio Branco, a Biblioteca Pública passou a homenagear a professora Elcy Lacerda a partir de 22 de maio de 1996.