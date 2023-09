Mais Visão: atendimentos são suspensos para tratar infecção em 90 pacientes

Dos 140 pacientes operados no dia, 90 deles retornaram para receber tratamento e realizar novas cirurgias nos Capuchinhos, onde funciona o projeto, na região central de Macapá.

Por IAGO FONSECA

Pacientes submetidos a cirurgias de catarata pelo Programa Mais Visão têm experimentado sintomas preocupantes nos últimos dias. Dores e inflamações têm sido relatadas por eles desde que passaram pelos procedimentos cirúrgicos oftalmológicos, na segunda-feira (4).

Por conta disto, a coordenação do programa decidiu suspender, temporariamente, as cirurgias. Dos 140 pacientes operados no dia, 90 deles retornaram para receber tratamento e realizar novas cirurgias no Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate, o Capuchinhos, na zona central de Macapá – local que abriga o projeto.

“Começou a inflamar e inchar, senti dor de cabeça e no olho, como se tivesse areia. Vim passar os remédios e farei uma nova cirurgia na terça-feira [19]. A dor passou mais um pouquinho depois que recebi os remédios”, contou a costureira Idenis Saraiva, de 59 anos. Segundo ela, no terceiro dia da cirurgia seus olhos incharam e começou a enxergar ‘nublado’, foi então que foi verificar no Capuchinhos.

Os pacientes apresentam vermelhidão, dores, desconforto e perda de visão, que variam entre casos leves, moderados e graves. Para o acolhimento e tratamento são feitos três procedimentos clínicos com aplicação de colírio, injeções no globo ocular e cirurgia para correção, segundo o diretor médico do programa Mais Visão, Dr. Afonso Nascimento.

“É uma situação incomum, mas é importante salientar que estamos preparados e fazendo tudo que é possível na assistência médica aos pacientes e familiares. Buscamos esforços dentro e fora do Brasil, com procedimentos americanos e europeus”, comentou o médico.

As causas e suspeita estão sendo apuradas pela equipe, segundo o médico. Os materiais e insumos foram enviados para a Anvisa e Vigilância Sanitária para evidenciar a possível causa.

Segundo o diretor do centro capuchinhos, Frei José Carlos Pestana, todos os atendimentos e cirurgias agendadas foram suspensas até que todos os pacientes afetados sejam atendidos e recuperados.

“Primeiro vamos sanar esses problemas. Desde o primeiro dia que detectamos essa questão nós paramos os procedimentos e focamos nas pessoas que passam dificuldade com a inflamação, irritação nos olhos e dores. Temos uma equipe responsável e capacitada para lidar com a situação 24h. Vamos reverter a situação e dar continuidade ao nosso trabalho. É um serviço de muita excelência que tem relevância na vida de muitas pessoas que não conseguiam enxergar”, afirmou o diretor.

Já foram realizadas em média 75 mil cirurgias de pterígio (carne no olho) e catarata na instituição. O programa Mais Visão já atendeu mais de 150 mil pacientes desde 2020, promovendo serviços de consulta, exames, cirurgias e acompanhamento oftalmológico.