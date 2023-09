Malafaia assume presidência de subcomissão sobre crise energética no Amapá

Parlamentar considera insustentável proposta de aumento de 44,41% na conta de luz

DA REDAÇÃO

Será presidida pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT) a subcomissão criada nesta quarta-feira (20), que tratará sobre a crise energética do Amapá. A instância integra a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados. A vice-presidência é do deputado Acácio Favacho (MDB). Os deputados Josenildo Abrantes (PDT) e Augusto Puppio (MDB) também compõem a subcomissão.



A subcomissão poderá convocar autoridades do setor para prestar esclarecimentos para temas como a recente proposta de aumento da tarifa de energia em 44,41% no estado. Sobre o tema, Malafaia considera que um possível aumento nesse sentido levará o Amapá a uma crise social ainda maior e classificou a situação como insustentável.

“O Amapá passa por uma crise extrema. Nós temos hoje o desafio de enfrentar um aumento de 44,41% dessa tarifa energética, que é insustentável para o Amapá, insustentável para os trabalhadores e trabalhadoras do meu estado e nós temos, então, a tarefa nessa comissão e a prerrogativa de poder convocar autoridades, poder apresentar formulações para que a gente possa minimizar essa crise que vive hoje o Amapá”, destacou.

Unidade

Ainda no seu discurso, logo após a instalação da subcomissão, Malafaia ressaltou que o momento demonstra uma grande unidade de todo o meio político do Amapá, desde vereadores e prefeitos das cidades, passando pela Assembleia Legislativa e pelo Governo do Amapá, até toda a bancada federal.

“Existe um clima político de unidade no Amapá, entre a Assembleia Legislativa, as comissões, a bancada federal. A partir de hoje essa é uma instância permanente, uma instância formal, que possibilita a gente dialogar com a Aneel, com o Ministro de Minas e Energia para que a gente possa mudar essa relação de desigualdade regional”, finalizou Dorinaldo.

