Motociclista morre em acidente na frente de residencial; motorista fugiu

Condutor de veículo envolvido foi retirado da cena do acidente por mulher. Segundo testemunhas, ele apresentava sinais de embriaguez

Por OLHO DE BOTO

Um motorista fugiu com apoio de uma mulher após se envolver em um acidente que resultou na morte de um motociclista, na noite desta sexta-feira (22), por volta de 22h, em frente a entrada do Residencial Irmãos Platon, na Travessa Goiabal, zona oeste de Macapá.

Quando os militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) chegaram ao local do sinistro, o condutor da moto, Sandro Ajax Soares Souza, já havia sido socorrido ao Hospital de Emergências por uma equipe do Corpo de Bombeiros e o óbito foi confirmado minutos depois. A vítima usava o uniforme de uma empresa que presta serviço para a Cea Equatorial.

A dinâmica do acidente não foi relatada à polícia, mas testemunhas disseram que o motorista do carro envolvido na colisão com a motocicleta, identificado como Caetano Dias Thomaz Neto, de 37 anos, apresentava visíveis sinais de embriaguez, e que logo após o acidente ele foi levado do local por uma mulher antes de a polícia chegar. Os dois ainda foram seguidos por uma das testemunhas até a Avenida Padre Júlio com a Rua Manoel Eudóxio, onde não foi possível mais visualizá-los.

Posteriormente, segundo a polícia, a mulher retornou ao local do acidente e foi reconhecida por populares, aos militares, ela se apresentou como irmã do motorista do carro ,e contou que havia retornado para prestar socorro ao motociclista, mas ele já estava no hospital, momento em que recebeu voz de prisão por ter dado fuga a Caetano Dias.