Motorista de Audi que vitimou jovem em 2021 vai a júri popular

Homem alcoolizado dirigia em alta velocidade ao atingir casal no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por IAGO FONSECA

O motorista do Audi que atropelou um casal em uma bicicleta, em julho de 2021, vai sentar no banco dos réus em um júri popular na Comarca de Santana, município a 17 km de Macapá.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Amapá, José Alberto Monteiro Maciel, de 34 anos, trafegava alcoolizado em alta velocidade pela Rua Salvador Diniz, no Distrito do Igarapé da Fortaleza, em Santana, quando ocorreu o fato.

Segundo a decisão do juiz da 2ª Vara Criminal do município, Almiro do Socorro Avelar Deniur, as evidências do processo indicam a autoria do condutor nos delitos dolosos contra a vida, como homicídio simples, tentativa de homicídio, prática de dois ou mais crimes e embriaguez ao volante, acatando pedido do Ministério Público.

A defesa, durante o decorrer do processo, pediu pela absolvição do acusado alegando não haver provas pelo homicídio. Entretanto, com a decisão pelo júri popular não há mais possibilidade de recurso. O julgamento ainda não tem data definida.

Relembre o caso

O atropelamento foi registrado por uma câmera de segurança que mostra o momento que Taliane Gomes Gonçalves e Gercino da Silva Melo, transitando em uma bicicleta, são atingidos pelo carro em alta velocidade.

A jovem de 17 anos, que estava na garupa, morreu no local depois de bater contra o vidro do carro. Gercino foi arremessado contra um veículo estacionado e foi internado gravemente ferido. A bicicleta foi retorcida.

Depois de fugir do local sem prestar socorro, José Alberto foi encontrado na casa de parentes e passou pelo teste que constatou a presença de álcool em seu organismo.

Durante as inspeções no veículo foram encontradas latas de bebidas alcoólicas. Ele teve prisão preventiva decretada no dia seguinte ao acidente, em 15 de julho.