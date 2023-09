Mudança de direção em escola de assentamento gera protesto; Seed fala em alta evasão

Comunidade escolar reivindicou volta da ex-diretora da instituição, exonerada esta semana

LEONARDO MELO

Alunos, pais e servidores da Escola Estadual Darcy Ribeiro, localizada no assentamento de Cedro, zona rural do município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá, realizaram um protesto contra a exoneração da diretora da escola, Elijane Anjos. A Secretaria de Estado da Educação (Seed) justifica a mudança devido ao elevado índice de evasão escolar na unidade de ensino.

O protesto foi realizado na tarde de quinta-feira (28), na frente da escola, com bateria dos estudantes, cartazes e carro de som. Durante a manifestação, os pais destacaram que a ex-gestora é moradora da região há muito tempo, sendo filha de merendeira e da instituição, de uma família de agricultores.

“Todos esses anos ela mora dentro da nossa comunidade, no Cedro, tem família, tem mãe agricultora que foi merendeira da escola, então prefiro que a diretora fique na escola”, disse uma mãe de aluno.

“A diretora sempre prestou um serviço de qualidade. Desde quando nem tinha escola aqui, ela sofria e corria atrás junto com a gente. É uma injustiça”, disse outro pai.

SEED

Em nota, a Seed explicou a motivação para a mudança. Segundo a secretaria, índices do Ministério da Educação constatam que a escola Darcy Ribeiro apresentou, no último ano, um abandono de 23,6% de alunos da educação fundamental e 35% de alunos do ensino médio.O objetivo seria para buscar melhorias desses indicadores e realinhar as práticas educacionais. As mudanças de direções de escolas tem ocorrido em outras unidades de ensino, de acordo com a pasta.

“A Secretaria de Educação vem trabalhando para melhorar esses indicadores, e garantir uma gestão de qualidade com políticas mais eficazes para a qualidade de ensino dos mais de 140 alunos que estudam atualmente na escola”, diz um comunicado.