Chegamos hoje ao Salmo 125

Muitos momentos narrados pela Bíblia ocorreram em montes, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nas Escrituras, os montes são muito mais do que topografia, significam a “barra das roupas de Deus”, proteção, amparo. Veja a meditação bíblica do Salmo 125. Confiar em Deus, é saber que ele tem o controle. Tenha uma ótima sexta-feira com o nosso Senhor Jesus!