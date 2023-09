No AP, blitz, palestras e treinamento marcam Semana de Trânsito

No Amapá, além das capacitações, serão realizadas blitzen educativas para a população e palestras escolas.

Por CAROLINA MACHADO

Profissionais da Segurança Pública do Amapá estão passando, desde o dia 25, por uma atualização sobre o trânsito. A capacitação é coordenada pelo Detran e faz parte da Semana Nacional de Trânsito.

Durante os três dias, os 120 agentes, dentre policiais militares, guardas municipais e servidores do órgão, recebem instruções sobre Atualização da Legislação, Fiscalização e Processo Administrativo.

Para a especialista em Gestão e Segurança no Trânsito, sargento Roberta Pinheiro, o curso é importante para os agentes por que traz atualizações sobre o setor.

“Estamos tendo a oportunidade de receber muitas informações sobre as novidades do trânsito no Brasil. Tudo isso vai impactar no nosso serviço que, sem dúvidas, vai ser prestado de uma maneira melhor ao cidadão”, assegurou.

O curso é ministrado pelo professor e consultor em legislação de trânsito, Julyver Modesto, que é conselheiro do Conselho Estadual do Trânsito de São Paulo. Para ele, a ideia da capacitação é justamente promover um conhecimento atualizado para que os profissionais possam oferecer um serviço cada vez melhor para a sociedade.

“Aqui abordamos diversos assuntos relacionados ao tema e pudemos trocar e compartilhar informações muito importantes sobre o trânsito brasileiro. Essa é a primeira vez que venho a Macapá e vejo que trará bons resultados à população essa capacitação”, afirmou.

A programação acontece no período de 18 a 25 de setembro. No Amapá, além das capacitações, serão realizadas blitzen educativas para a população e palestras escolas.