No Jari, sustentabilidade pauta Feira de Negócios

Evento promovido pelo Sebrae vai até a noite deste domingo, no sul do Amapá. Fotos: divulgação

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Encerra neste domingo (10), a Feira de Negócios do Vale do Jari, na Praça João da Silva Nery, em Laranjal do Jari. A programação, que se estende há dois dias inicia a partir das 17h e proporciona aos empreendedores novas oportunidades, espaços de divulgação e contatos com clientes.

O diretor-presidente do Sebrae AP, Josiel Alcolumbre, destacou o Vale do Jari Summit, evento que qualifica 400 participantes, orienta e informa quem quer empreender pela sustentabilidade e biosocioeconomia.

“É por esses empreendedores que o Sebrae existe e trabalhamos com tanta dedicação e entusiasmo. Muito obrigado e bons negócios Vale do Jari”, disse.

A Feira de Negócios do Vale do Jari, é uma inciativa do Sebrae. O evento é coordenado pela gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae no Amapá (UPPDT), Célia Cardoso e equipe do Sebrae de Laranjal do Jari.